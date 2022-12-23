Лихач гонял по городу на скорости 141 км/ч: полиция оштрафовала его на 540 евро

Сотрудники Госполиции в ночь на 22 декабря остановили в Бауске на ул. Кална водителя, управлявшего Audi A7, существенно превысившего допустимую скорость.
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В пресс-центре Земгальского регионального управления полиции указали, что на данном участке дороги допустимая скорость 50 км/ч, а водитель разогнался до 141 км/ч.
За превышение скорости водителя, ранее не попадавшего в поле зрения органов правопорядка, оштрафовали на 540 евро, кроме того, его на год лишили прав.
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