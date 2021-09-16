Лихач на Mercedes Benz превысил скорость на 70 км/ч
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15 сентября днем недалеко от Цесиса полиция задержала водителя автомобиля Mercedes Benz, который ехал со скоростью 159 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

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Около 13:00 в среду дорожные полицейские зафиксировали нарушение на дороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона, на 45-м километре по направлению к Цесису. Автомобиль Mercedes Benz ехал со скоростью 159 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

Согласно 23 части пункта 55 Закона о дорожном движении за превышение скорости водитель может быть оштрафован на 72 единицы шрафа, то есть на 360 евро, и лишен права использовать водительские права на шесть месяцев.

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