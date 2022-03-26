Лихач на Porsche Cayenne пытался передать взятку полицейскому
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По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 24 марта инспекторы остановили под на шоссе под Бауской водителя, существенно превысившего допустимую скорость. Чтобы избежать наказания, лихач пытался откупиться, но был задержан.

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Как отмечает ЗРУП, в минувший четверг сотрудники Бауского участка полиции присоединились к европейскому 24-часовому марафону по контролю скорости и во время патрулирования заметили на 3-м км дороги Вецумниеки — Нерета — Субате автомобиль
Porsche Cayenne, ехавший на скорости 136 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

Полицейские включили световые и звуковые сигналы, а также потребовали, чтобы водитель остановился. Во время разговора с нарушителем тот предложил инспекторам 100 евро, чтобы те не оформляли протокол. Сотрудники полиции предупредили мужчину, за передачу взятки ему грозит уголовная ответственность, однако он никак не отреагировал.

После этого водителя задержали и начали уголовный процесс. За попытку передачи взятки должностному лицу при исполнении предусмотрено наказание в виде краткосрочного лишения свободы, денежного штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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