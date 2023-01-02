Лихач разогнался в городе до 132 км/ч

30 декабря почти в полночь сотрудники полиции зафиксировали на улице Кайю в Вентспилсе автомобиль Volkswagen Passat, который вместо разрешенных 50 км/ч разогнался до 132 км/ч.

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В машине был не только водитель, но и пассажир. Таким образом мужчина, управлявшей автомобилем, поставил под угрозу не только свою безопасность.

В отношении нарушителя начат административный процесс за превышение скорости более, чем на 60 км/ч, если это произошло в зоне действий знаков "Начало населенного пункта" или "Жилая зона".

В соответствии с Законом о дорожном движении, за данное нарушение предусмотрен денежный штраф от 540 до 680 евро, а также изъятие водительских прав на срок до 12 месяцев. В данном случае молодой человек свою вину признал. Ему выписали штраф 540 евро и запретили садиться за руль в течение года.