Линдерман подозревается в получении российского финансирования и заключен под стражу

К задержанному во вторник в Риге публицисту и пророссийскому политическому активисту Владимиру Линдерману применен статус подозреваемого и мера пресечения — заключение под стражу, выяснил портал Delfi.

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Служба государственной безопасности (СГБ), не упоминая имени и фамилии лица, в распространенном релизе указала, что 21 июня задержала прокремлевского активиста, который системитически прославлял и оправдывал в интернет-среде преступления против мира и военные преступления вооруженных сил Российской Федерации в Украине.

Неупоминаемая персона долго находилась в поле зрения СГБ в связи с действиями, совпадающими с интересами Кремя. После вторжения России в Украину СГД зафиксировала, что этот человек в интернет-среде на свободно доступных платформах распространяет для неограниченного круга лиц информацию о военной деятельности России в Украине, подавая события так, как это выгодно Кремлю.

7 июня этого года СГБ начала против указанного лица уголовный процесс согласно 1-й части 74-й статьи Уголовного закона — о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений. Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что человек за свою деятельность получал финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

21 июня СГБ на одном из объектов, связанных с этим человеком, произвела процессуальные действия, а самого человека задержала. К лицу применен статус подозреваемого и мера пресечения — заключение под стражу.

Расследование в рамках этого уголовного процесса продолжится, СГБ предоставит дополнительную информацию позже.

СГБ напоминает, что ни один человек не может быть признан виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.