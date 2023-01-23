Литовская таможня ужесточает контроль: границу наводнили подозрительные курьеры с украинскими гривнами

По данным Таможенной службы Литвы, третий месяц наблюдается тенденция, когда в страну постоянно везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, часто группами лиц, которые, возможно, раздают гривны при въезде, чтобы не превысить сумму, необходимую для декларирования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У таможенников имеются подозрения, что таким образом деньги, захваченные во время войны в Украине, могут попытаться реализовать нелегально. Именно поэтому литовские таможенники в прошлом году усилили контроль за оборотом наличных средств на границе с Беларусью: в случае сомнений в законности их провоза гривны задерживаются для выяснения происхождения денег. В отдельных случаях по подозрению в контрабанде также возбуждаются досудебные расследования.

За два с половиной месяца таможенники таким образом задержали уже около 44 миллионов гривен (около 1,1 млн евро). В частности, 13 января на одном из литовских КПП таможенники проверили автобус, въехавший из Беларуси, и изъяли у 18 человек 5,13 млн гривен. Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси, которые, судя по всему, не имели никакого отношения к Украине и давали разные объяснения, откуда у них гривны.