Литва: без вести пропал тренер, приехавший на соревнования

В Паневежисе на состязания приехал спортивный тренер. Его исчезновение вызвало беспокойство у супруги и близких. Римвидас Смилгис без вести пропал 4 января, полиция объявила его в розыск.

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Об исчезновении тренера сообщили 4 января, когда он не приехал на состязания (он должен был работать судьей). Мужчина не отвечал на телефонные звонки. В социальных сетях об исчезновении мужчины сообщила его жена, она писал, что ее супруг всегда был обязательным человеком, а тут не только не приехал на состязания, но и не отвечает на звонки.

"Автомобиль дома, велосипед тоже, Это не какой-то проблематичный человек, у него нет врагов. Заявление в полицию подано", — писали знакомые тренера.

Сообщается, что Смилгис (1985 г.р.) ушел из дома в Паневежисе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено 4 января в 9.04 ч. Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, на нем была черная шапка, песочного цвета куртка, светло-синие джинсы, песочного цвета зимние ботинки.

Последний раз его видели на автовокзале в Каунасе 4 января, в 12.20 ч., он вышел из автобус и пошел в сторону железнодорожного вокзала. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 8 612 50 514, или писать на эл. почту adrijus.bareikis@policija.lt.