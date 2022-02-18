Литва: граждан Латвии, входивших в банду, осудили за попытки убийств, хранение оружия и незаконный сбор информации

Клайпедский окружной суд вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу, в рамках которого трое граждан Литвы и трое граждан Латвии признаны виновными в незаконном сборе информации, хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и подделке личных документов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Они также были признаны виновными в попытке причинения серьезного ущерба и в двух попытках убийства из корыстных побуждений. Подсудимых приговорили к лишению свободы с конфискацией. Судом установлено, что тяжкие и особо тяжкие преступления были совершены при действии в составе организованной группы. Лидер этой группы Эрнест М. был приговорен судом к самому суровому наказанию— в общей сложности к 16 годам лишения свободы. Активные участники группы, граждане Латвии Раймондс Р., приговорен к 14 годам лишения свободы, а Виктор А. Получил 11 лет тюрьмы.

Еще один гражданин Латвии — Сандрис Т. — был приговорен к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Граждане Литвы Эдвину Ш. И Валдемарас К. получили по два с половиной года лишения свободы.

По данным досудебного следствия, по заданию Эрнеста М. Гражданин Латвии Раймондс Р. мог осуществлять незаконную слежку за заинтересованными в клиенте и его семьях лицами. Ничего не подозревавших людей тайно снимали на видеокамеры, устанавливали их режим дня и маршруты передвижения. Некоторых из них, по мнению прокуратуры, планировалось убить, серьезно ранить или же уничтожить их имущество. Однако успешно реализовать эти планы подсудимым не удалось.

В сентябре 2017 года было совершено нападение на жителей Шауляя: их атаковали незнакомцы, вооруженные металлическими прутьями. Однако жертвы дали отпор, и нападавшие ретировались.

В ноябре 2017 года уничтожить особо ценное имущество — ферму по разведению пушных зверей, расположенную в Шяуляйском районе.

В январе 2018 года в Клайпеде было совершено покушение на гражданина России — в россиянина выстрелили семь раз, но раненому в ногу мужчине удалось убежать и спастись.

По версии следствия, планировалось убийство еще одно одного жителя Шауляя: с ним собирались разделаться во время его пробежки по парку, но эти планы так и не были осуществлены. Однако уже в июле того же года члены банды прикрепили взрывчатку к машине своей жертвы. В тот момент в машине находился не только сама жертва, но также его жена и маленький ребенок. Правда, и в этом случае удалось избежать трагедии.

В ходе этого досудебного расследования сотрудникам литовских правоохранительных органов пришлось активно сотрудничать со своими коллегами из Латвии, Польши, России, Украины, Венгрии и Белоруссии. Тщательное и внимательное расследование этих дел

помогло предотвратить возможное противостояние между различными группировками, причастными к организованной преступности.

Решение Клайпедского окружного суда может быть обжаловано.