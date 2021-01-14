Литва: мошенники выманили жителей под предлогом анализа на Covid-19 и обокрали дом
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В Игналинском районе Литвы одной семье на этой неделе позвонили мошенники и убедили их поехать в Утену сдавать тест на коронавирус. Когда люди уехали, мошенники обокрали их дом.

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В минувший вторник в полицию Литвы сообщили, что мужчине позвонил человек, представившийся работником утенского мобильного пункта и сказал, что он со всей семьей должен сдать тест, поскольку контактировал с больным коронавирусом. Звонивший сказал, что вся семья должна явиться в мобильный пункт в среду в полдень.

В среду утром одна из женщин позвонила мошеннику и поинтересовалась, почему их не могут проверить в Игналине, но ей ответили, что в Игналине нет свободных мест, придется долго ждать.

Около 10.30 мошенник еще раз позвонил и поинтересовался выехала ли семья в Утену. В мобильном пункте люди узнали, что их никто на тестирование не регистрировал, и поспешили вернуться домой. Дома люди обнаружили, что у них украдено золото. Ущерб составляет примерно 1300 евро. Начато расследование.

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