Литва: пьяные граждане Латвии задержаны в усадьбе, где проходит Фестиваль китайских фонарей

Двое жителей Латвии в возрасте 33 и 35 лет приехали отдохнуть в Пакруойском поместье, где перебрали с алкоголем, проникли в поисках крова в помещения усадьбы и завершили свои приключения в полицейском участке.

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По данным полиции, в ночь на 5 декабря в усадьбе сработала система охраны, оповещая о том, что произошло незаконное проникновение в помещение. Охранник при помощи телефона подключился к камерам видеонаблюдения, установленным в доме, и увидел в помещениях двух мужчин, распивающих в алкоголь.

О незнакомцах было сообщено сотрудникам комиссариата полиции Пакруойского района, которые незамдлительно прибыли на место происшествия. К моменту их прибытия один мужчина находился с бутылкой алкоголя на улице, а второй пытался выбраться через окно. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они сообщили полицейским, что не сделали ничего плохого, а просто хотели согреться и забрать свои мобильные телефоны, которые они забыли в баре накануне, оставив там на подзарядке.

Также мужчины рассказали, что приехали из Латвии в Пакруойскую усадьбу, поместье чтобы полюбоваться ставшим уже традицией Фестивалем китайскх латерн. Они остановились в отеле при усадьбе и захотели остаться там дольше, но в гостинице уже не оказалось свободных номеров.

Поскольку оба были пьяны и не могли вернуться домой, они решили переночевать в усадьбе. Машина в ту ночь на морозе не заводилась, спать в ней было очень холодно, поэтому латвийцы не нашли ничего другого, как сначала сидеть в кафе до его закрытия, а затем поискать ночлег где-то на территории поместья. К радости мужчин, окно в кафе осталось открытым. Они сразу же воспользовались этой возможностью и, найдя там бар, продолжили распитие алкоголя.

Задержанных доставили в участок, где они пообещали возместить ущерб и раскаялись в своем поступке.