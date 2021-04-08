Литва: пьяный латвийский дальнобойщик пробил бензобак, топливо попало в море
Foto: LETA

В минувшую среду в порту Клайпеды (Литва) произошло ЧП с участием дальнобойщика из Латвии: при въезде на паром водитель пробил топливный бак, в результате чего произошла утечка дизельного топлива.

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По данным Департамента охраны окружающей среды Литвы,
экологи незамедлительно приступили к ликвидации загрязнения, к работам также были привлечены ответственные службы. Часть дизельного топлива попала в Куршский залив.

Для взятия проб воды на место происшествия вызвали сотрудников лаборатории Агентства по охране окружающей среды. Экологи продолжают расследование и подсчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Офицер службы безопасности портовой компании сообщил о происшествии в полицию. Полиция установила, что 56-летний гражданин Латвии, управлявший грузовиком, находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1, 46 промилле.

Водитель будет привлечен к административной ответственности. Вполне возможно, что ему придется компенсировать ущерб, нанесенный природе.

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