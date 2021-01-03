Литва: в аварию под Паневежисом попал хоккеист Гунтис Галвиньш

Накануне Нового года в Крекенаве (Паневежский район Литвы) столкнулись два автомобиля, за рулем одного из которых находился латвийский хоккеист Гунтис Галвиньш, играющий за чешскую команду HC Ocelari Trinec.

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Как отмечает литовский новостной портал 15min., Галвиньш, управлявший Volkswagen Passat, не остановился перед знаком "Стоп" и не пропустил ехавший по главной дороге Volkswagen Scirocco. Хоккеист пояснил, что слишком поздно заметил предупреждающий знак.

По данным полиции, в результате аварии повреждены оба автомобиля, дорожные знаки, а также осветительный столб, однако ДТП обошлось без пострадавших. Оба водителя на момент аварии были трезвыми.