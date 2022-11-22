Литва: в автоаварии пострадала гражданка Латвии
Foto: DELFI / Ainis Gurevičius

В минувшие выходные в Крякянаве (Паневежский район Литвы) столкнулись Kia Motors Sportage, которым управлял гражданин Латвии, и Volkswagen.

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В результате аварии пострадала 50-летняя гражданка Латвии — пассажирка Kia Motors Sportage. Обстоятельства ДТП выясняются.

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