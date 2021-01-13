Литва: в ДТП под Шяуляем пострадали три гражданина Латвии

В минувший понедельник в Литве произошла авария, в которой пострадали три гражданина Латвии — двое мужчин и одна женщина.

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По данным новостного портала Aina.lt, в окрестностях Пакруойиса, на трассе Йонишкис — Жеймелис — Пасвалис с дороги съехал автомобиль Renault Trafic, которым управлял 23-летний водитель. Причиной ДТП могло стать скользкое дорожное покрытие.

В результате дорожного инцидента травмы получили мужчины в возрасте 23 и 43 лет, а также 51-летняя женщина. Водитель и еще один пассажир, по предварительным данным, не пострадали. Ведется следствие.