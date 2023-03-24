Литва: во время перевозки заключенных совершено нападение на осужденного за убийство ребенка

Житель Кедайняй Гедиминас Контрянис, осужденный на 19 лет лишения свободы за убийство 4-летнего пасынка Матукаса, за решеткой не чувствует себя в безопасности — источники Delfi.lt в правоохранительных органах сообщают, что в четверг утром на него напал и избил другой осужденный. Выясняется, что избиение было неслучайным — это была месть за то, что Контянис 6 лет назад жестоко убил беспомощного ребенка.

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"Это месть за убийство ребенка", — заявил напавший на него осужденный.

По данным источников Delfi.lt, инцидент произошел в четверг, на территории Каунасской тюрьмы — во внутренний двор тюрьмы въехал автомобиль Службы общественной безопасности, на котором из Вильнюса привезли нескольких осужденных. В автомобиле ехал и Контянис — его перевозили в Мариямпольскую тюрьму.

Когда автомобиль должен был выехать с территории тюрьмы, один из осужденных напал на Контяниса, заявив, что убийцам детей на земле нет места. На инцидент мгновенно отреагировали конвоиры — они разняли дерущихся, но Контянис пострадал. Пока неясно, будет ли начато расследование этого инцидента.

Напомним, что малолетний ребенок был жестоко избит в начале 2017 года, эксперты установили, что ему нанесено не меньше 100 ударов, 10 из них — в область головы. Следователи предположили, что ребенка били не меньше трех дней. Контянис признал, что бил ребенка за то, что тот не умел писать.

Он сказал, что бил ребенка не только руками, но и ремнем, зарядным устройством от телефона. Мужчина бил мальчика и в ванной, где тот упал и ударился головой об радиатор. После этого состояние ребенка значительно ухудшилось, но мать мальчика Моника Казюкайтите ушла из дома. Когда она вернулась, ребенка тошнило, тогда она пошла в аптеку за лекарством от травмы головы, но такого ей не дали. Женщина вызвала скорую только тогда, когда у ребенка остановилось дыхание. Мать Матукаса была приговорена к 16 годам лишения свободы.

Убийство Матукаса получило широкий резонанс в обществе: проводили гражданские акции, во время которых призывали больше внимания уделять борьбе с насилием в отношении детей. После этого преступления парламент Литвы запретил применение любого насилия и физических наказаний в отношении детей.