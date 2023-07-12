Литва: водитель из Латвии предъявил пограничникам фальшивые права, якобы выданные в Узбекистане

Сотрудники пограничного пункта Салочяй (Литва) при проверке документов, предъявленных водителем из Латвии, засомневались в подлинности водительских прав, якобы выданных в Узбекистане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Государственной пограничной службы Литвы, 38-летний негражданин Латвии, перевозивший в микроавтобусе Toyota Proace четверых работников одной из латвийских компаний, предъявил водительские права. Подлинность документа, выданного в 2019 году, вызвала у проверяющих подозрения.

После допроса водителя отпустили, однако в связи с возможной подделкой документы и его хранением начато досудебное расследование, которое ведет прокурор Паневежской районной прокуратуры.

Подозреваемому грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет.