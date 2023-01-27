Литва: вооруженные лжеполицейские отняли у украинца 12 миллионов гривен

Гражданин Украины сообщил, что вооруженные грабители отняли у него крупную сумму денег.

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Прокуратура сообщила, что 25 января вечером полиция Мариямпольского округа получила сообщение о том, что у гражданина Украины на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалкай вооруженные неизвестные, выдававшие себя за полицейских, остановили его автомобиль и похитили сумку. Согласно материалам дела, в сумке было много денег — 12 млн. гривен (больше 305 000 евро).

Полиция оперативно задержала четверых подозреваемых. Во время обысков найдены улики (огнестрельное оружие, нож и др.).

Найдены также похищенные подозреваемыми деньги. Ведется расследование. За вооруженный грабеж грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.