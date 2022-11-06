Лобовое столкновение под Салдусом: погиб водитель грузовика

Вчера в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 17 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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5 ноября около 14:00 недалеко от Салдуса на сотом километре Лиепайского шоссе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля BMW X5 и грузовика Renault. В результате водитель Renault погиб, а водитель и пассажир BMW получили травмы.

В целом за субботу, в Рижском регионе в ДТП пострадали десять пострадавших, в Курземе — шестеро, в Земгале — один человек. Один из пострадавших был велосипедистом, еще один — водителем электроскутера, а четверо — пешеходами.

5 ноября полиция зафиксировала вождение в нетрезвом виде у 18 водителей: девять - в Рижском регионе, четверо - в Видземе, трое - в Латгале, по одному - в Курземе и Земгале. Также задержан один водитель, употребивший наркотические вещества.

За минувшие сутки на водителей, превысивших скорость, составлено 140 протоколов: в Рижском регионе оштрафовано 37 водителей, в Видземе — 49, в Земгале — 31, в Латгале — 19, в Курземе — 13 водителей. Троих водителей оштрафовали за агрессивное вождение.

Всего за 5 ноября полиция составила 392 протокола о нарушении правил дорожного движения.