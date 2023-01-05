LTV: родственники перепутанных покойных собираются подать в суд на больницу Страдиня

После того, как в морге Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) перепутали тела двух умерших, близкие рассматривают возможность обращения в суд против медучреждения с целью взыскания морального ущерба. В свою очередь, полиция обещает родственникам скорую эксгумацию умершей, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Согласно информации, собранной журналистами LTV, в декабре в больницу поступила женщина, жизнь которой спасти не удалось. Похороны были назначены после Рождества, однако на кладбище оказалось, что в гробу находится другой человек в одежде, которая предназначалась для покойной.

До сих пор так и не удалось узнать, куда пропало тело скончавшейся женщины. Вероятно, ее могли похоронить в другом месте.

Родственница покойной обратилась с заявлением в Госполицию, которая уже начала уголовный процесс. Проверка начата и в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня.

Дочь покойной рассказала журналистам LTV, что расследование идет очень медленно, а коммуникация затруднена.

"Держать нас в незнании — это самое ужасное, что может быть", — сказала она.

Как сообщает "Панорама", уголовный процесс по этому делу начат в Рижском Земгальском участке, но стражи порядка отрицают умышленное затягивание процесса, поясняя, что пришлось допросить многих свидетелей. Кроме того, в этом деле уже есть две семьи потерпевших.

Эксгумация, или раскопки могилы покойной, состоится в ближайшие дни, сообщил глава Рижского Земгальского участка Дидзис Матисс.

Также LTV сообщает, что по делу расследуется халатность сотрудников морга больницы. Если их вина будет доказана, в случае осуждающего приговора, сотрудникам морга грозит штраф, принудительные работы или кратковременное лишение свободы.

В свою очередь, больница Страдиня распространила заявление, что сотрудники, скорее всего, потеряют работу в морге, сообщает "Панорама".