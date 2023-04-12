LTV: самолет airBaltic столкнулся с птицами в аэропорту "Рига"
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В среду, 12 апреля, утром самолет латвийской авиакомпании airBaltic, направлявшийся в аэропорт Гатвик в Лондоне, столкнулся с птицами в аэропорту "Рига", сообщает Латвийское телевидение (LTV).

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Инцидент произошел с самолетом YL-AAO, который должен был вылететь из Риги в 7:20, но взлетел незадолго до 12:00, сообщает LTV.

airBaltic не прокомментировала инцидент агентству LETA в среду вечером.

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