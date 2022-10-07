LTV: В Царникаве задержали учителя, подозреваемого в преступлениях сексуального характера

Государственная полиция арестовала учителя Царникавской начальной школы по подозрению в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. В качестве меры безопасности учителя заключили под стражу, сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама".

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Директор Царниковской начальной школы Райвис Паулс заявил, что таким людям в школе не место и похвалил детей за смелость обратиться за помощью.

Государственная полиция подтвердила Латвийскому телевидению, что педагога задержали 2 октября, но от дальнейших комментариев на начальных этапах следствия полиция отказывается.

С заявлением в полицию обратился директор школы, после того, как получил анонимный мейл о действиях учителя.

В ходе расследования подозрения подтвердились, и до суда учитель помещен под стражу.

Молодой учитель работает в школе не первый год. Ранее на него поступали жалобы в связи с качеством уроков. Директор школы призвал учеников не молчать, если педагог нанес вред кому-то еще.

"Ни один ребенок не должен чувствовать себя небезопасно в школе. Хочется верить, что таких эпизодов было не много. Но если они были, хочется, чтобы дети не стеснялись говорить", — сказал директор.