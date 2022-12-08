В деле священника Павла Зейли, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и человека с умственной отсталостью, есть подозрения о воздействии на свидетеля, сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

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По данным LTV, где-то месяц назад в интернете появилось видео, где некий мужчина допрашивает потерпевшего по делу Зейли. Пользуясь тем, что у потерпевшего есть отклонения в развитии, он с помощью манипулятивных уловок заставляет потерпевшего говорить вещи, которые противоречат ранее данным свидетельствам. Например, потерпевший говорит, что он сам виноват и отправился к священнику, чтобы "заняться этим делом".

Как уже сообщалось ранее, в конце августа 2018 года сотрудники Госполиции в Риге и Резекне задержали троих человек — мужчин 1945, 1955 и 1958 годов рождения (позже один из задержанных скончался, поэтому дело против него было прекращено). Задержанные подозревались в торговле людьми и сексуальном насилии в отношении инвалида второй группы (поскольку у пострадавшего имеются отклонения в развитии, по закону это квалифицируется как беспомощное состояние). Были проведены обыски в Риге и Резекне, изъяты видео- и фотоматериалы, а также крупная сумма денег. Позже в деле появился второй пострадавший, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Вскоре выяснилось, что один из задержанных — священник Резекненско-Аглонского диоцеза Римско-Католической Церкви Латвии (РКЦЛ) и монах Марианской конгрегации Павел Зейля. Он отказался признавать свою вину и был освобожден под залог в размере 5000 евро 9 октября 2018 года.

Задержание Павла Зейли вызвало широкий общественный резонанс, особенно в Латгалии. Священник является почетным жителем Резекне. 3 октября в Риге прошла акция в защиту Зейли, а епископ Резекненско-Аглонской епархии Янис Булис заявил, что священник стал жертвой провокации и был задержан необоснованно. "На его месте мог оказаться любой другой священник", — заявил епископ.

Позднее он был освобожден от всех занимаемых должностей в церкви, от служения в Резекненском приходе страстей Богородицы, а также в приходах Дукстигальской и Презмской церквей. Кроме того, он больше не является главой латвийского викариата Марианской конгрегации и деканом Резекненского деканата. Зейля был переведен в Вилянский монастырь.

В октября 2019 года прокурор Специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям передала дело Зейли и еще одного лица в суд Латгальского предместья Риги.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год. Один из обвиняемых в марте 2017 года удовлетворял сексуальные потребности противоестественным способом, используя доверие и зависимость несовершеннолетнего лица.

В свою очередь, в период с конца 2017 по август 2018 года этот же обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера и в отношении лица, находящегося в беспомощном положении. Преступление также было совершено в группе и по сговору.

"Двое из обвиняемых жили вместе и длительное время сексуально использовали несовершеннолетнее лицо, а также лицо с расстройствами психики. И спустя некоторое время они стали продавать этого человека с психическими расстройствами, занимаясь таким образом торговлей людьми. Они продали его для сексуального использования третьим лицом", — объяснила представитель Генпрокуратуры Лайра Маевска.

Суд продолжит рассматривать дело 9 декабря.