LTV: в морге больницы П.Страдиня перепутали тела покойных; второе тело пока не найдено

В морге Клинической университетской больницы П. Стралиня перепутали тела умерших. Об этом сообщает Panorāma.

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Согласно информации, собранной журналистами ЛТВ, в декабре в больницу поступила женщина, жизнь которой спасти не удалось. Похороны были назначены после Рождества, однако на кладбище оказалось, что в гробу находится другой человек в одежде, которая предназначалась для покойной.

До сих пор так и не удалось узнать, куда пропало тело скончавшейся женщины. Вероятно, ее могли похоронить в другом месте.

Родственница покойной обратилась с заявлением в Госполицию, которая уже начала уголовный процесс. Проверка начата и в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня.