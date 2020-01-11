LTV7: Кемери уходит под воду, Юрмальская дума помочь не в силах

Из-за того, что в Национальном парке Кемери не разрешают осушать территорию, убирать упавшие деревья в лесу, чистить реку и засыпают мелиорационные канавы, уровень грунтовых вод в Кемери повышается. Старая мелиорационная система не справляется, местами она полностью разрушена, поэтому некоторые улицы и даже дома стоят затопленные. Об этом рассказывает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".

За помощью к журналистам обратились жители улицы Бишу. Каждый раз после сильного дождя или, когда тает снег, улочка затоплена. Воды по колено: не пройти, не проехать. Вся проблема в ливневой канализации. 180 метров ливневки не работают. 10 лет жители пишут жалобы в Юрмальскую думу. Но ничего не происходит.

"У нас дом стоит в воде, гниет фундамент, — жалуется Михаил. — И это не только у нас. Грунтовые воды 10-12 сантиметров. То есть, Кемери превращается в болотное место".

"Да, мы получали в предыдущие годы жалобы, — говорит завотделом геодезии и строительства Юрмальской думы Гиртс Брамбергс. — Предприятие Jūrmalas ūdens, которое отвечает за систему, чистило ливневую канализацию. Сколько смогли, столько сделали. Но систему невозможно привести до конца в порядок, потому как местами она полностью разрушена. Фактически, канализацию этой улицы надо перестраивать заново".

Эта проблема не только одной улицы Бишу. В Кемери систему мелиорации строили сто лет назад, во время бурного развития городка благодаря санаторию. Спустя век ливневая канализация во многих местах разрушена. Так, например, в старинном парке рядом с санаторием появился целый водооем — раньше это была обычная зеленая лужайка, но после основательных дождей, стала появляться лужа. Теперь она широкая и глубокая и по наблюдениям местных жителей, не исчезает уже круглый год.

В старинном парке сейчас идут ремонтные работы — запущены сразу несколько крупных проектов с европейским софинансированием. В парке и на прилегающих улочках ливневую канализацию отстроят с нуля. Однако улице Бишу не повезло. Она чуть дальше и под проект не попадает. Чтобы проложить новую ливневку, нужны 70 тысяч евро. В Юрмальской думе обещают заняться улицей Бишу после ремонта парка. По планам, в следующем году начать проектирование, потом строительство. Но каждый раз подчеркивают, если будут деньги в бюджете.

Впрочем, даже новая ливневая канализация проблему сырости в Кемери не решит. Город стоит на болоте, в низине, грунтовые воды высоко. Воде трудно уйти. Причина неподалеку, за чертой города. Вокруг Кемери — национальный парк. Взгляды защитников природы крайне отличаются от интересов простых людей: территорию не осушать, упавшие деревья в лесу не убирать, реку не чистить, мелиорационные канавы засыпать. В итоге, болото растет. А уровень грунтовых вод в городе повышается. Природе хорошо. Человеку — не очень.