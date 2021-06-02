LTV7: расследование убийства Мартиньша Бункуса довело до Киева

В деле об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса есть подвижки. Об этом накануне рассказал глава госполиции Армандс Рукс. Подробностей он не раскрывает, но, по информации Русского вещания LTV, нити преступления ведут в Украину, где по делу уже есть задержанный, сообщает rus.LSM.lv.

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Как стало известно "Русскому вещанию", в конце зимы и в начале весны группа латвийских следователей ездила в Киев, чтобы взять показания. Дело в том, что один из подозреваемых в исполнении этого преступления находился уже под стражей.

Подозреваемый был задержан в Украине за другое преступление, не связанное с Латвией. Однако в ходе следствия дал показания и по убийству Мартиньша Бункуса.

Информацию о задержании подозреваемого по делу об убийстве администратора неплатежеспособности "Русскому вещанию" в Госполиции не подтвердили, но и не опровергли.