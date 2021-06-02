LTV7: расследование убийства Мартиньша Бункуса довело до Киева
Foto: LETA

В деле об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса есть подвижки. Об этом накануне рассказал глава госполиции Армандс Рукс. Подробностей он не раскрывает, но, по информации Русского вещания LTV, нити преступления ведут в Украину, где по делу уже есть задержанный, сообщает rus.LSM.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как стало известно "Русскому вещанию", в конце зимы и в начале весны группа латвийских следователей ездила в Киев, чтобы взять показания. Дело в том, что один из подозреваемых в исполнении этого преступления находился уже под стражей.

Подозреваемый был задержан в Украине за другое преступление, не связанное с Латвией. Однако в ходе следствия дал показания и по убийству Мартиньша Бункуса.

Информацию о задержании подозреваемого по делу об убийстве администратора неплатежеспособности "Русскому вещанию" в Госполиции не подтвердили, но и не опровергли.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

6

Source

Tags

Киев LTV
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях