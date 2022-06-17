Машина выехала на встречку и сбила женщину на обочине: пострадавшая скончалась

В минувший четверг в Курземе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина.
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По данным Госполиции, трагическое ДТП произошло в Гибульской волости Талсинского края на Вентспилсском шоссе, где водитель автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу движения и сбила женщину на обочине дороги.
Женщина погибла на месте происшествия, а водитель получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. По делу начат уголовный процесс.
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