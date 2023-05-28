Масштабные поиски девочки Юстине из Роговки вновь прошли безрезультатно

Масштабные поиски пропавшей в селе Роговка (волость Наутренас Резекненского края) семилетней Юстине Рейниковой пока не дали результата, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В субботу, 27 мая, в Роговке и ее окрестностях прошли поиски девочки с привлечением сотрудников Госполиции, волонтеров и активистов из организации Bezvests.lv. Были прочесаны те участки села и его окрестностях, которые ранее не обыскивались.

Несмотря на усилия многих людей, Юстину найти не удалось. Госполиция продолжает работу по поиску семилетней девочки.

Ранее в Bezvests.lv надеялись провести 27 мая крупнейшую поисковую операцию в истории организации с участием 1500 добровольцев. Но в итоге на поиски Юстины прибыло всего около ста человек. Поэтому удалось обыскать гораздо меньшую площадь, чем изначально планировалось, сообщила представитель Bezvests.lv Ирина Бруниня, не сумев объяснить низкий отклик волонтеров.

Как сообщалось, семилетняя Юстине Рейникова ушла из дома в Роговке вечером 5 мая, и с тех пор ее не нашли. Девочка имеет проблемы со здоровьем и не разговаривает.

Полиция проверяет несколько версий исчезновения ребенка, а основная по-прежнему заключается в том, что девочка сама вышла со двора и ушла в неизвестном направлении.

В день исчезновения на Юстине была короткая розовая куртка, белый свитер, черные джинсы и туфли из черной ткани. Ее рост 124 сантиметра, светлые волосы до плеч.

Госполиция призывает всех, у кого есть информация для поиска девочки, звонить по телефонам 67 006 734 или 110.