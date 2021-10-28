Мать и ее приятеля обвиняют в изнасиловании ребенка

Государственная полиция просит начать уголовное преследование двух лиц по факту сексуального насилия в отношении ребенка. Преступление было совершено десять лет назад, однако, только сейчас пострадавшая набралась смелости о нем рассказать.

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2 марта этого года Отдел по борьбе с преступлениями на половой почве Госполиции начал уголовный процесс по факту сексуального насилия в отношения малолетнего на тот момент ребенка, 1991 г.р. По данным полиции, преступление совершено в период с 2000 по 2011 год.

Подозреваемыми по делу проходят мужчина 1970 г.р. и женщина 1970 г.р., мать малолетней девочки, которая все организовала и разрешала насиловать свою дочь. Позже мужчина продолжал насиловать ребенка, в свою очередь, женщина эмоционально и физически воздействовала на дочь. 17 июня этого года подозреваемые были задержаны и позже арестованы.

"Этот случай доказывает, что старые преступления можно раскрыть. Поэтому призываю всех, кто также пострадал в результате подобных преступлений, не молчать и обращаться в полицию", - указал глава Отдела по борьбе с преступлениями ан половой почве Госполиции Олег Лавчиновскис.