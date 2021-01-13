Мать, подозреваемая в убийстве своего маленького сына, оставлена под арестом
Foto: Policija

Даугавпилсский суд решил в среду продлить время пребывания под стражей женщине, подозреваемой в убийстве своего сына, которому не было и года. Заседание суда по этому вопросу было закрытым.

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Женщина признала свою вину в содеянном, в феврале ей будет проведена психиатрическая и психологическая экспертизы, которые должна выяснить, является ли мать вменяемой.

Как уже сообщалось ранее, 11 ноября 2020 года полиция получила информацию о том, что в волости Эзерниеку (край Дагдас) женщина 1998 г.р. убила своего ребенка 2019 г.р. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело младенца нашли в лесном массиве.

Полиция задержала подозреваемую — мать убитого ребенка. Женщина созналась в содеянном преступлении. По предварительным данным, она задушила ребенка, тело уложила в пакет, а затем отвезла в лес на коляске и спрятала.

В полиции отметили, что женщина ранее не попадала в поле зрения органов правопорядка. В том случае, если вина матери будет доказана в суде, ей грозит пожизненное заключение, либо тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором на три года с конфискацией имущества или без таковой.

В Социальной службе Дагдского края рассказали, что женщину в свое время забрали из семьи и передали опекунам в другом крае.

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LETA

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LETA

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