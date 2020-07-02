Медики полтора часа спасали 13-летнего велосипедиста, упавшего с крутого склона без шлема
Foto: LETA

Две бригады "неотложки" работали полтора часа, чтобы спасти 13-летнего велосипедиста, который сорвался с крутого склона, будучи без шлема. Об этом рассказала на своей странице в Twitter Служба неотложной медицинской помощи (СНМП), призвав родителей обратить внимание на безопасность детей во время использования велосипедов.

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По словам очевидца, 13-летний подросток ехал на велосипеде вдоль дороги за барьером. Там был довольно крутой склон, он не справился с управлением и упал. Это произошло возле моста через реку Муса возле Бауски.

"Дорогие родители! Пожалуйста, защитите своих детей, напомните им о безопасности. Это поможет избежать несчастных случаев. Будьте примером, надевая шлем во время катания на велосипеде", — пишет СНМП.

О борьбе за жизнь подростка рассказала глава службы Лиене Ципуле.

"Полтора часа две бригады СНМП работали, чтобы спасти жизнь подростка, который упал с велосипеда. После этого на вакуумном матрасе, с искусственным дыханием и пищащими аппаратами его везли в больницу, надо было продержать. Шлема не было", — написала она.

Подробности состояния мальчика пока неизвестны, но в соцсети Twitter появились фотографии с места ЧП.

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