Мертвые птицы обнаружены в Краславе. Ранее птичий грипп был подтвержден у чаек из Даугавпилса

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила информацию от орнитологов о не менее чем 200 погибших чайках на острове в Даугаве, в городе Краслава. Уже сегодня, 8 мая, инспекторы PVD отправили 15 проб погибших птиц для лабораторных исследований на птичий грипп. Также проверяется информация и берутся пробы еще в нескольких местах Латвии, откуда поступили новости о мертвых диких птицах.

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Как уже сообщалось, высокопатогенный птичий грипп H5N1 был лабораторно подтвержден у больших чаек, погибших на прошлой неделе в районе пруда Даугавпилсской эспланады.

Принимая во внимание высокие риски распространения птичьего гриппа, PVD призывает каждого птицевода, независимо от поголовья птицы в хозяйстве, очень тщательно соблюдать требования биобезопасности и немедленно сообщать ветеринарному врачу или PVD о заболевании или внезапной смерти птиц.

Также, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и не допустить дальнейшего распространения заболевания, PVD призывает жителей не посещать места, где обнаружены мертвые птицы, ни при каких обстоятельствах не трогать их, а также не привозить больных птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, потому что птичий грипп неизлечим.

Жителей призывают сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, по телефону горячей линии PVD ​​- автоответчик 67027402 или в ближайшее подразделение PVD.

Высокопатогенный грипп птиц — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, их выделениями и фекалиями. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корма или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.