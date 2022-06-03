Межциемс: бдительные жители помогли задержать пьяного водителя
Foto: LETA

Вечером 1 июня в дежурную часть Госполиции позвонил очевидец, рассказавший, что к магазину га ул. Гайльэзера подъехал автомобиль Citroen Berlingo, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Также бдительный житель рассказал, что, выйдя из магазина, водитель, скорей всего, снова сядет за руль.

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По указанному адресу незамедлительно прибыли патрульные Госполиции. Они заметили, что указанный мужчина действительно снова сел в машину и собирается отъезжать. Правда, заметив полицейский автомобиль, он остановился, вышел из машины и попытался уйти, однако его задержали.

Задержанный проявлял агрессию и пытался вырваться, однако с ним удалось совладать. Прибывшие на подмогу сотрудники Дорожной полиции констатировали в организме 38-летнего нарушителя 3,2 промилле алкоголя. Также у мужчины не оказалось водительских прав. По делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат уголовный процесс.

Госполиция выразила свою благодарность свидетелям ЧП, которые не остались в стороне и, возможно, предотвратили опасные ситуации на дороге.

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