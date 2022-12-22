МИД: в этом году в Белоруссии по подозрению в совершении уголовных преступлений задержаны 12 жителей Латвии
Foto: Pexels.com, Kindel Media

По имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) информации, в этом году в Белоруссии по подозрению в совершении различных уголовных преступлений задержаны 12 жителей Латвии, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

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В МИД отмечают, что количество задержанных латвийцев резко возросло после введения безвизового режима 15 апреля 2022 года.

Портал Kas Jauns в марте сообщал, что управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивало пропавших без вести Аллу Соколенко 1966 года рождения и Диану Бахмут 1966 года рождения, которые не вернулись в Латвию 28 марта после поездки в Белоруссию.

Пресс-секретарь МИД отмечает, что одна из пропавших весной в Белоруссии женщин вернулась в Латвию, а другая задержана и находится в белорусской тюрьме. Консульство Латвии в Витебске оказывает ей индивидуальную консульскую помощь в пределах возможностей.

Эглите обращает внимание на заявление Белоруссии о том, что и в 2023 году жители Латвии смогут въезжать в эту страну без визы, поэтому МИД по-прежнему настоятельно призывает латвийцев не ездить в Белоруссию, поскольку из-за проблем с соблюдением законности возможности оказания консульской помощи задержанным в Белоруссии жителям Латвии ограничены.

МИД также подчеркивает, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО предупреждали о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб, которая может быть направлены и против жителей Латвии.

Латвийцы могут быть подвергнуты провокациям со стороны белорусских спецслужб и ложно обвинены в нарушении законов Белоруссии и, как следствие, арестованы, поясняет пресс-секретарь МИД.

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