Микроавтобус РМП сбил с ног прохожую: полицейские покинули место происшествия

В Рижской муниципальной полиции (РМП) началась служебная проверка по факту дорожного инцидента, в ходе которого микроавтобус РМП задел прохожую, сбив ее с ног, а после этого полицейские покинули место происшествия.

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Пресс-секретарь РМП Томс Садовскис указал, что в ходе проверки будут выяснены все обстоятельства ЧП.

Ранее журналисты программы Degpunktā сообщили, что в Пурвциемсе микроавтобус РМП задел женщину, после чего прохожая упала и получила травмы. После этого полицейские уехали.

Потерпевшая рассказала, что в тот день они с супругом возвращались домой. На перекрестке улиц Дзелзавас и Стирну они остановились, чтобы пересечь дорогу. Внезапно женщина почувствовала удар, споткнулась и упала на асфальт. Подняв голову, она увидела, как с места происшествия уезжает полицейский микроавтобус РМП.

Потерпевшую доставили в больницу, к счастью, серьезных травм она не получила.