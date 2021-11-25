Микроавтобус заехал на территорию кладбища и повредил несколько могил
Foto: LETA

По вине неадекватного водителя микроавтобуса на Ледургском кладбище повреждены несколько могил: пострадал памятник, ограждения и посадки. Об этом сообщает Degpunktā.

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По словам очевидцев, автомобиль петлял между деревьев, въехал на территорию кладбища, а затем направился в сторону леса. Там водитель, вероятно, не cправился с управлением, и микроавтобус съехал в кювет, где и застрял. После этого виновник происшествия скрылся.

Позже было установлено, что машина принадлежит предприятию. Не исключается, что аварию мог совершить один из работников фирмы. Следствие продолжается. Также полиция просит отозваться всех, у кого есть информация об этом дорожном инциденте, позвонив по телефонам:
67829194 или 110.

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