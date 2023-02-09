Министр выдвинет на пост главы ГПСС полковника Балтманиса
Foto: LETA

Министр внутренних дел Марис Кучинскис выдвинул на пост начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) полковника Мартиньша Балтманиса.

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Закон предусматривает, что руководитель службы назначается на пятилетний срок министром после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

С 1 октября 2018 года Балтманис занимает пост заместителя главы ГПСС. Он начал свою карьеру пожарного в Даугавпилсе, в 2003 году. Позже он занимал пост командира ГПСС Даугавпилса, главного инспектора Управления гражданской обороны ГПСС, а затем возглавил это управление.

Ранее уже сообщалось, что 31 марта с должности начальника Государственной пожарно-спасательной службы уходит Оскарс Аболиньш, проработавший в этой системе более 31 года. Пост главы ГПСС он занимал 12 лет.

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