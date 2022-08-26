Минувшей ночью инцидентов возле снесенного памятника в Пардаугаве не было

Минувшей ночью инцидентов у демонтированного памятника в парке Победы в Пардаугаве не было, сообщили в Государственной полиции.

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Также не зафиксировано скопления людей ни у памятника, ни где-либо еще в столице.

В четверг вечером в участок была доставлена женщина, задержанная возле памятника, поскольку она отказалась раскрыть свою личность.

Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент его комплекса — 79-метровую стелу.