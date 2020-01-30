Многодетная гражданка Украины, выдававшая себя за сотрудницу Latvijas gāze, осуждена за кражи на 4 года

Суд Видземского предместья Риги вынес приговор 24-летней гражданке Украины Лилии Буштаренко, которая обкрадывала пенсионеров, выдавая себя за работницу АО

Latvijas gāze. Суд прошел без проверки доказательств.

Как отмечает Latvijas Avīze, осужденной придется также возместить потерпевшим причиненный ущерб. Кроме того, после вступления приговора в силу украинку выдворят из Латвии и запретят ей на 8 лет въезд. Известно, что на родине у женщины остались трое детей, они проживают с бабушкой.

Установлено, что украинка ходила по квартирам, и, представляясь сотрудницей АО Latvijas Gāze, под предлогом проверки газовых счетчиков обкрадывала пенсионеров. По данным следствия, женщина (иногда одна, иногда с подельником) промышляла в Риге на ул. Бривибас, Дзирциема, Унияс, Илукстес, Бранткална, Масквас и др. В одной квартире ей удалось похитить 11 000 евро, в другой — 12 236 евро. Также в деле фигурировали суммы 2 000 евро, 1000 евро, 1800 евро, 1 556 евро, и др.

Женщина промышляла кражами в Риге в период с лета 2018 по лето 2019 года. Самозванку удалось задержать в Зиепниеккалсне в начале июля прошлого года, когда она явилась в дом к пенсионерке 1934 г.р. Пожилой женщине пришел на помощь сосед, позвонивший в полицию.

Преступления она совершала одна или с подельником, личность которого не удалось установить. Обвиняемая отвлекала внимание своих жертв, после чего крала деньги, а также драгоценности. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 11 000 евро. Также в прокуратуре сообщили, что в рамках этого дела потерпевшими признаны 16 лиц.