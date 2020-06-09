Молдова: в кишиневском отеле найдено тело гражданина Латвии
Foto: F64

В минувший понедельник в отеле в центре Кишинева было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации полиции, речь идет о 58-летнем гражданине Латвии.

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Как отмечает Бельцкий независимый портал, медики-патологоанатомы осмотрели тело, однако видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Причины смерти установит судмедэкспертиза.

Известно, что мужчина проживал в гостинице Chişinău с марта этого года. Последний раз его видели в прошлую субботу.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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