Молодой мужчина тяжело ранил своего 18-летнего коллегу
Foto: Valsts policija

В минувшую субботу сотрудники Елгавского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали молодого мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему коллеге.

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По данным ЗРУП, 17 сентября в Елгавскую больницу доставили юношу 2003 г.р., у которого медики констатировали многочисленные ножевые ранения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан коллега парня — молодой мужчина 2000 г.р.

Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

Пострадавший помещен в больницу под наблюдение врачей, полиция продолжат расследование.

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