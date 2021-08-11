Молодые родители оставили без присмотра месячного ребенка
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В конце прошлой недели в Елгаве полиция самоуправления начала административный процесс в отношении 16-летней девушки и 19-летнего парня, которые оставили дома без присмотра своего месячного ребенка.

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На улице Пулквежа Оскара Калпака полицейские заметили девушку, которая кого-то ждала. "Вскоре из магазина вышел парень, дал девушке зажигалку, оба закурили и пошли по улице Зиргу в направлении улицы Терветес. В ходе проверки личных данных выяснилось, что девушке - 16 лет, а парню - 19. Они объяснили, что спешат домой, так как в квартире без присмотра оставили ребенка", - рассказала представитель Елгавской полиции самоуправления Сандра Матулена.

Полицейские обследовали местожительства молодой пары и констатировали, что в квартире без присмотра был оставлен месячный ребенок. Родители объяснили, что оставили его ненадолго, чтобы сходить в магазин. В отношении пары начат административный процесс. В Законе о защите прав детей сказано, что родители не могут оставлять ребенка до семи лет без присмотра взрослых или лица, которое достигло, по крайней мере, 13 лет.

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