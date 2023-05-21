Морские силы Латвии эвакуировали пассажира с судна Hamburg
Foto: DELFI

Вечером 20 мая Морские силы Латвии эвакуировали человека с судна Hamburg, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью МС Лива Вейта.

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Она сообщила, что в субботу в 16:53 в Морской координационный центр поиска и спасания Службы береговой охраны Морских сил (MRCC Rīga) поступила информация от Шведского объединенного координационного центра поиска и спасания (JRCC Sweden), что недалеко от Лиепаи пассажиру судна Hamburg требуется медицинская помощь и эвакуация.

MRCC Rīga поручил патрульному катеру Rēzekne выехать на место происшествия и провести эвакуацию человека. Патрульный катер доставил пассажира в Лиепайский порт, где его уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Судно Hamburg следовало из Клайпеды в Стокгольм.

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