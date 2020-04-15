Мошенники экспортировали контрафактный кофе, выдавая его за известный бренд

Следователи Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Главного управления криминальной полиции завершили расследование дела о незаконном использовании, подделке и распространении кофе с использованием известного бренда. В результате противоправной деятельности мошенников законному владельцу товарного знака нанесен ущерб в размере около 500 000 евро.

Уголовное дело было начато в июне 2017 года. В ходе следствия полиция установила, что готовую продукцию собирались экспортировать в Великобританию и другие страны Евросоюза. В Латвии торговать контрафактным кофе не собирались.

В рамках расследования полиция провела несколько обысков в Рижском регионе, изъяв носители информации, упаковки кофе, банки, наклейки, лотки и другую продукцию, которая предназначалась для упаковки и рекламы продукции.

Изначально по подозрению в совершении преступления сотрудники УБЭП задержали двух граждан Латвии. Позже полиция установила, что преступление было совершено в составе организованной группы, а затем задержали и третьего подозреваемого. На данный момент к двум подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Дело передано в прокуратуру.