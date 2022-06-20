Мошенники "греют руки" на отоплении: у жертв выманивают большие суммы за брикеты и гранулы

Земгальское региональное управление полиции (Добельский участок) получило уже несколько заявлений от обманутых мошенниками местных жителей: преступники берут предоплату за брикеты или гранулы для отопления, после чего скрываются, не доставляя заказ.

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В полиции отмечают, что мошенники пользуются доверчивостью граждан, которые из-за стремительного роста цен на опилочные брикеты и гранулы пытаются приобрести их как можно больше на следующий отопительный сезон.

По данным ЗРУП, мошенники размещают в интернете объявления о продаже топлива по выгодным ценам, затем выходят на контакт с потенциальным покупателем и просят аванс. После этого злоумышленники скрываются, оставляя своих жертв без денег, и без топлива.

В частности, в Добеле начат уголовный процесс по делу о мошенничестве, в результате которого местный житель лишился 1240, 36 евро, перечислив их в качестве аванса за опилочные гранулы. Объявление о продаже товара по выгодной цене он нашел на портале www.reklama.bb.lv.

В полиции сообщили, что мошенники общались с мужчиной на платформе

Whatsapp, используя при этом реквизиты действующего предприятия, правда, для аванса они представили жертве другой банковский счет.

Кроме того, еще один местный житель лишился 3120 евро, откликнувшись на объявление о продаже опилочных брикетов, размещенное на портале

www.alibaba.com. После перевода части денег на счет продавца коммуникация с представителями "фирмы" прекратилась.