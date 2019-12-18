Мошенники обманывали крестьян: забирали скот и мясо, а затем "забывали" расплатиться

Латгальская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого троим лицам предъявлены обвинения в мошенничестве: они забирали у крестьян и в хозяйствах Латгалии мясо и скот, а затем скрывались, не переведя деньги.

По предположению следствия, в период с мая 2016 по июль 2017 года мошенники, воспользовавшись доверием крестьян, забирали у них на реализацию говядину и скот, но в условленный срок не производили оплату. Всего полиция смогла установить 25 подобных эпизодов. Суммы в каждом эпизоде варьировались от 200 до 8000 евро.

Дело передано на рассмотрение в Резекненский суд.