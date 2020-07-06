Мошенники обманывают латвийцев, пожелавших взять кредиты или получить наследство

В течение последних недель Курземское региональное управление полиции (КРУП) получило несколько заявлений от жителей, ставших жертвами мошенников. Доверчивые граждане вносили суммы, чтобы оформить кредиты, однако не получали обещанные услуги и лишались последних денег.

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По данным КРУП, заявители сообщили в полицию о том, что интересовались возможностями оформления кредитов, однако, в итоге, оказывались обманутыми.

Установлено, что все жертвы искали выгодные условия кредитования за границами Латвии. В частности, они связывались с некиими кредитными учреждениями Франции и США, где им обещали наиболее выгодные условия. Однако, чтобы оформить кредит, им предлагали сначала перевести, например, 130 евро на счет определенного кредитора. Затем они попросили у лиепайчанки перевести еще 300 евро якобы на оформление, потом еще 700 евро. Однако, переведя всю требуемую сумму, заветный кредит женщина так и не получила.

Еще один вид мошенничества, с которым пришлось столкнуться в последнее время полиции, это извещение на электронную почту о якобы причитающемся получателю наследстве. К сожалению, на эту уловку повелась еще одна жительница Курземского региона, перечислившая мошенникам 2 300 евро, чтобы получить "наследство", оставшееся от усопшего за границей родственника.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и не вестись на уловки преступников. Если Вы стали жертвами мошенников, полиция просит сообщать по телефону 110 или писать на мейл: pasts@vp.gov.lv.