Мошенники от имени NVA предлагают учебные пособия для школьников

Государственное агентство занятости (NVA) предупреждает о новом виде мошенничества: жителям от имени NVA предлагают пособия для школьников в связи с началом учебного года.
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NVA не выплачивает такие пособия и не рекламирует их. Учреждение просит жителей быть осторожными не делиться личными данными с мошенниками.
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