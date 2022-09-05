Мошенники от имени NVA предлагают учебные пособия для школьников

Государственное агентство занятости (NVA) предупреждает о новом виде мошенничества: жителям от имени NVA предлагают пособия для школьников в связи с началом учебного года.

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NVA не выплачивает такие пособия и не рекламирует их. Учреждение просит жителей быть осторожными не делиться личными данными с мошенниками.

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