Мошенники от имени полиции и Интерпола отправляют письма о распространении детской порнографии
Foto: LETA

В государственную полицию обратились уже несколько жителей, которые сообщили о подозрительных электронных письмах от полиции и Интерпора. В мейлах говорится о том, что получателя вызывают в суд в связи с распространением детской порнографии. К письму прикреплен документ с печатью и подписью, а также ссылка на конкретных чиновников латвийской полиции и органов юстиции. Письмо написано на латышском языке с ошибками — скорее всего, текст переведен при помощи онлайн переводчика.

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Государственная полиция и Интерпол такие письма не рассылают. Подделку можно отличить и по адресу электронной почты, с которого отправлены фальшивые повестки — государственные учреждения используют определенные адреса электронной почты, например — […]@vp.gov.lv.

Жителей призывают быть внимательными и не отвечать мошенникам, а также не открывать прикрепленные файлы и не переходить по ссылкам — они могут содержать вирусы.

В полиции выяснили, что цель мошенников — получить личные данные и выманить деньги. Так, ответив на такое письмо, жители получат еще один поддельный документ под названием "юридический компромисс", в нем мошенники предложат заплатить "штраф" в размере 7800 евро, чтобы закрыть "дело". Мошенники также просят отправить изображения личных документов.

Государственная полиция указывает на высокую активность мошенников в интернет-среде и просит предупредить об этом пожилых родственников.

В случаях, если деньги уже украдены, сначала нужно сообщить об этом в свой банк, а затем обратиться в ближайшее отделение государственной полиции.

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