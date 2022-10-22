Мошенники пытаются выманить данные клиентов через поддельные лотереи

Swedbank призывает клиентов быть бдительными, поскольку активизировались мошенники, которые нашли новый способ получать данные клиентов. В последнее время мошенники пытаются использовать поддельные лотереи, в которых клиентов призывают вводить свои данные. Используя социальные сети, мошенники подделывают идентичность банка, чтобы заманить потенциальных жертв в ловушки с лотереями и инвестиционными предложениями.

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"Схема лотереи работает так, что клиент, который подает заявку на участие в лотерее, вводит свои данные — обычно имя, фамилию и номер телефона. Потом мошенники используют эти данные, чтобы связаться с потенциальной жертвой и выдать себя за сотрудников банка или правоохранительных органов, которые рассказывают клиенту о якобы состоявшемся злодеянии. Во время такого разговора мошенники пытаются получить доверие клиента и выманить данные доступа к интернет-банку. Поэтому вновь и вновь напоминаем и своим клиентам, и клиентам других банков — ни в коем случае не разглашайте имя пользователя и коды доступа к интернет-банка никому, кто это просит. Даже если кто-либо выдает себя за сотрудника банка или Государственной полиции, прервите разговор и сами свяжитесь со своим банком", — советует руководитель отдела клиентского сервиса Swedbank Вадим Фролов.

Если раньше мошенники пытались использовать украденные данные и после этого связываться с людьми, имеющимися в нелегальных базах данных, то тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что мошенники получают данные своих жертв, поскольку жертвы сами их вводят, веря, что принимают участие, например, в лотерее. Кроме того, все еще часть клиентов попадается на фальшивые инвестиционные предложения, в которых обещается головокружительная прибыль.

"Если кто-то обещает вам головокружительную прибыль, скорее всего, это мошенничество. В сфере инвестиций все участники рынка работают в более-менее одинаковых условиях. Поэтому рекомендуется всегда проверять коммерсанта, который предлагает инвестиционные услуги. Это можно сделать на домашней странице Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). В классическом случае такие мошенники уговаривают установить программу AnyDesk, которая позволяет потом получить информацию, например, данные карт или данные доступа к интернет-банку", — рассказывает Вадим Фролов.

Кроме того, активизировались мошенники и в том, чтобы пытаться обмануть сотрудников предприятий. В отдельных случаях имеются сведения, что предприятия теряли деньги, поскольку перечисляли их на указанные мошенниками счета. Мошенникам удавалось убеждать сотрудников предприятий в том, что у деловых партнеров поменялись реквизиты, и мошенники выставляли поддельные счета. Самый простой способ убедиться в том, что счет действительно поменялся и это не работа мошенников, — связаться с деловым партнером по одному из каналов коммуникации.

С учетом того, деятельность мошенников продолжаются, Swedbank призывает клиентов относиться критически к любого вида звонкам или сообщениям о состоянии своего счета. Особенно если вы их получаете на русском языке. Если у сотрудников банка будут подозрения в том, что данные клиента попали в руки мошенников, Swedbank незамедлительно заблокирует доступ к счету, к интернет-банку или к платежным картам, а не будет звонить клиенту.

Кроме того, Swedbank призывает общественность сообщать администрации социальных сетей о подозрительной рекламе в соцсетях, поскольку зачастую мошеннический контент можно искоренить, "отметив" его как вероятное мошенничество. Чем больше будет сигналов со стороны общественности о подобной рекламе с поддельными лотереями, тем меньше будет количество людей, которые могли бы попасть в руки мошенников. Кроме того, надо помнить, что действия мошенников все время меняются, поэтому Swedbank призывает клиентов помнить о золотом законе — данные в безопасности находятся до того времени, пока мы их никому не разглашаем. В свою очередь, в случае даже малейших сомнений призываем каждого клиента незамедлительно связаться с консультационным центром банка.

Учитывая, что мошенники пытаются получить доверие людей и выманить деньги всевозможными способами, банк обобщил рекомендации, как распознавать потенциальные риски мошенничества и избегать их. Подробнее — в блоге Swedbank или на домашней странице FKTK.