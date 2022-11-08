Мошенники рассылают письма якобы от имени латвийской полиции или Интерпола

Полиция предупреждает о том, что вновь активизировались мошенники, отправляющие жителям электронные письма от имени латвийской полиции или международной организации уголовной полиции "Интерпол", сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этих письмах сообщается что в отношении их получателей начато судебное производство в связи с распространением порнографии.

Мошеннические электронные письма рассылаются с целью вымогательства личных данных и денег. Если адресат отвечает на электронное письмо, он получает фальшивый документ с требованием заплатить "штраф" для прекращения судебного разбирательства. Существует несколько версий таких мошеннических писем с различающимся визуальным оформлением.

Для эффекта убедительности преступники также ссылаются на конкретных должностных лиц латвийской полиции и системы правосудия. В полицию обратилось несколько жителей, которым были отправлены аналогичные письма от имени начальника Государственной полиции, однако с неверно указанной должностью.

Ни Государственная полиция и ее должностные лица, ни сотрудники других правоохранительных органов не высылают такие письма. Подделку электронной почты также можно распознать по адресу отправителя: государственные органы используют определенные адреса электронной почты, например, @vp.gov.lv.

Кроме того, свидетельством мошенничества также служат многочисленные содержательные, стилистические и грамматические ошибки в электронном письме. Заметно, что текст переведен какой-то программой автоматического перевода.

Полиция призывает население проявлять осторожность, не разглашать личные данные и данные банковских счетов посторонним, не переводить деньги мошенникам, не отвечать на подобные письма и предупреждать близких о деятельности мошенников. Полиция также советует не открывать вложения и ссылки в подозрительных электронных письмах, так как они могут содержать вирусы.

Полиция напоминает, что мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому важно неустанно сохранять бдительность и не раскрывать конфиденциальную информацию, такую как личные данные, незнакомым людям, особенно тщательно охраняя данные доступа к банковским счетам: номера кредитных карт, CVC-коды, PIN-коды. Мошенники используют не только электронную почту, но и звонят, выдавая себя за полицейских, специалистов "Google", банковских служащих.

В случаях, когда деньги были украдены, следует сначала сообщить об этом в свой банк, а затем обратиться в ближайшее отделение Госполиции. Кроме того, о риске подозрительных действий в интернете можно сообщить полиции в мобильном приложении "Mana drošība" ("Моя безопасность").